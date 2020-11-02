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Преобразователь напряжения ACV DC-150 150Вт 12В на 220В

Артикул: 45291
Преобразователь напряжения ACV DC-150 150Вт 12В на 220В
2 020 руб. 
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+ 74 КэтКоинов
Артикул: 45291
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараПреобразователь напряжения
Максимальное входное напряжение, В15
Материал корпусапластик
Минимальное входное напряжение, В10
Постоянная мощность, Вт150
Выходное напряжение, В220
Выходырозетка, USB
Защитаот перегрева, короткого замыкания, низкого заряда АКБ
Тип подключенияк аккумулятору
Преобразует входное напряжение 12 В пост. ток в выходное 220 В.перем. ток. Выходная мощность 150 Вт.


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Преобразователь напряжения ACV DC-150 150Вт 12В на 220В - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2020 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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