Органайзер Stanley (30 отделений, пластмассовый) (1-93-980)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 2 года
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Stanley
|Тип товара
|Органайзер для инструментов
|Количество отделений
|30
|Материал
|пластик
|Высота, см
|22.5
|Длина, см
|11.5
|Ширина, см
|36.5
|Вес, кг
|0.8
Органайзер Stanley 1-93-980 — вертикальный короб из пластика. Состоит из 30 выдвижных отделений для любого крепежа и метизов (шурупов, гвоздей, винтов, крюков, скоб, дюбелей). Прозрачные стенки помогут быстро найти нужный элемент.
Габаритные размеры — 36,5*15,5*22,5 см.