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Сумка Bosch Professional, средняя (1.600.A00.3BJ)

Артикул: 43467
Сумка Bosch Professional, средняя (1.600.A00.3BJ)
3 120 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 43467
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараСумка для инструментов

Особенности:

  • Вместительность (сумки подходят для хранения и переноски до 3 инструментов)
  • Удобство использования (сумки открываются как саквояж, наличие карманов для инструментов и оснастки, ремень на плечо, удобная ручка)
  • Прочность (прочная ткань, накладки для защиты дна и нижней части сумки, надежная фурнитура, вышитый, а не нанесенный краской логотип Bosch)
  • Безопасность (светоотражающие элементы)

Характеристики:

Вместимостьдо 3 инструментов
РазмерыД: 48 Ш:30 В:28 см
Объем~40 литров
Материалткань полиэстер
Логотипвышитый
ГрузоподъемностьДо 15 кг
Вес1.5 кг
Карманы3 наружных, 5 внутренних

 



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Самовывоз невозможен
Сумка Bosch Professional, средняя (1.600.A00.3BJ) - по цене 3120 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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