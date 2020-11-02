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Главная Компьютерная техника и ПО Серверы и СХД Supermicro Серверная платформа SuperMicro SYS-6018R-WTR DDR4 (SYS-6018R-WTR)

Серверная платформа SuperMicro SYS-6018R-WTR DDR4 (SYS-6018R-WTR)

Артикул: 43245
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
90 890 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 43245
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSupermicro
Тип товараСервер
Блок питанияSupermicro SERVER SYS-6018R-WTR (X10DRW-i, 815TQ-R706WB) (LGA2011-R3 DUAL,C612,SVGA,SATA RAID,4x3.5 HotSwap,2xGbLAN,16xDDR4 DIMM ECC REG, 2x PCI-E 3.0 x16, 1U,rackmount,750W redundant,WIO)
ПроизводительSuperMicro
Код производителяSYS-6018R-WTR
Код склада160071
СерияSuperServer 6018R-WTR
Гарантия36
Ссылка на производителяhttp://www.supermicro.com/products/system/1u/6018/...
ЧипсетIntel® C612
На базе материнской платыSuper X10DRW-i
СокетLGA2011-3
Серия процессоровIntel Xeon E5-2600 v3
Максимально ЦП2
Порты6 x USB 3.0
VGA
2 x RJ-45
RJ-45COM
RJ-45 (management)
Установка приводаНет
Внешние отсеки 3.5"4
Тип памятиDDR4
Максимально1 Тб
Слоты DIMM (общие)16
Слоты DIMM (на 1ый процессор)8
Сетевой адаптерIntel® i350
Сетевые порты 1GbE2
PCI слотыPCI Express 8x, 2 x PCI Express 16x
Форм-фактор корпусаRack (для монтажа в стойку) 1U
Совместимый корпусCSE-815TQ-R706WB
Блоки питания (установлено)2
Блок питания (Вт)700
Блоки питания (максимально)2
Горячая замена блоков питанияЕсть
Габариты437 x 43 x 650 мм
Глубина платформы650 мм


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Серверная платформа SuperMicro SYS-6018R-WTR DDR4 (SYS-6018R-WTR) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 90890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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