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Видеокамера Panasonic HC-V770

(3)
Артикул: 43005
Видеокамера Panasonic HC-V770
31 980 руб. 
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+ 524 КэтКоинов
Артикул: 43005
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендPanasonic
Тип товараВидеокамера
HD-форматFull HD 1080p
Запись на карту памятиесть
Тип цифрового носителяперезаписываемая память (Flash)
Оптический Zoom20x
Объем встроенной флэш-памятинет
Фоторежиместь
Форматы записи1080i,1080p,720p
Съемка 3Dнет
Сенсорный дисплейесть
Ручная фокусировкаесть
Разрешение матрицы, Мпикс12.76
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео120 кадр/сек при разрешении 1920x1080,25 кадр/сек при разрешении 1280x720
Количество матриц1
Дополнительные возможностиподдержка ExifPrint
Дополнительные возможностизапись в MPEG4
Дополнительные возможностизапись в H.264
Диаметр фильтра49 мм
Видоискательнет
Встроенный осветительнет
Стабилизатор изображенияесть
Тип стабилизатора изображенияоптический
Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), макс.612 мм
Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), мин.29.5 мм
Wi-Fiесть
Время работы от аккумулятора60 мин
Вес, кг0.353
Видеокамера с 20x зумом, запись видео Full HD 1080p на карты памяти, матрица 12.76 МП (1/2.3 дюймов), карты памяти SD, SDHC, SDXC, Wi-Fi, стабилизатор изображения, вес: 353 г


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
многофункциональная камера с отличной картинкой, зум поражает своей дальностью в тандеме с хорошим стабилизатором, причем оптическим, картинка выходит просто супер. Бонусы в доп башмаке и ночной съемки. Пока не разобрался с полными функциями но для видеоблогинга это идеальный вариант!

Недостатки:
Медленный фокус, хотя может так и должно быть.

Комментарий:
Встроенный микрофон очень качественный выдает действительно 5.1 но по мне проще МР4 и два канала так как на двух кональной акустике все ровно не ощущается весь кайф 5.1!


21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Матрица
Хорошие автонастройки
Прочность (уронил на паркет с полутора метров, камера впорядке)
Выход для подключения внешнего микрофона
Отдельная кнопка для фото во время съемки видео

Недостатки:
Батарея примерно на час, но решается любым пауэрбанком.
Не самое логичное меню - часть функций работает в одних режимах, в других не работает и топу подобные хитрости.

Комментарий:
Пользуюсь более года, со всеми задачами справляется на ура.
Для съемки видеоблога в квартире с не слишком хорошим освещением - картинка получается естественной, все здорово.
Единственный раз, когда были трудности - в дельфинарии, очень много шумов на звуковой дорожке из-за плеска воды в бассейне.


21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
- Стабилизатор
- Оптика
- Софт
- Удобство использования
- Продуманность

Недостатки:
- Отсутствие крышек для объектива и аксессуаров
- Не слишком ёмкий аккумулятор

Комментарий:
Покупал для съёмок на отдыхе.
По камере всё хорошо: есть защита от ветра, так что ветер в записях практически не слышен.
Неплохая оптика - днём при оптическом зуме всё очень хорошо видно, ночью, конечно же, чувствительность снижется в разы, но терпимо всё равно.
Звук хороший, всё слышно.
Софт - есть возможность записывать в "сыром" формате для разделения звука на 5-1.
Фотки получаются тоже неплохие, если учитывать, что это не зеркалка.
Стабилизатор хороший - шаги сглаживает, как и резкие повороты.

Не обрадовал аккумулятор - ёмкость небольшая, хватает всего на полтора часа съёмки в FHD в mp4.
Так же в комплекте с камерой не идёт ничего. То есть просто камера с ремешком и проводами :)

В общем и целом камерой доволен.

Самовывоз невозможен
Видеокамера Panasonic HC-V770 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 31980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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