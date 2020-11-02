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Метеостанция Ea2 EN203

Артикул: 42766
Метеостанция Ea2 EN203
2 000 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 42766
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNoname
Тип товара
Барометресть
Дополнительные функцииобычный календарь
Передача данных92 МГц
Передача данныхчастота передачи 433
Отображение информациивыбор единиц измерения
Отображение информациицифры и символы
Измерение температуры (OUT)да
Звуковая индикацияесть
Дополнительные функциичасы
Выносной датчикмакс. число датчиков - 3
Дополнительные функциисохранение температурных значений
Дополнительные функциипрогноз погоды
Дополнительные функциибудильник
Дисплейс подсветкой
Диапазон показателей температуры-40 - 50° C
Выносной датчикбеспроводной (радиус приема 30 м)
Выносной датчикв комплекте - 1
Размеры (ВхШхТ)80х158х19 мм
метеостанция, измерение влажности, беспроводной датчик, часы, прогноз погоды, питание автономное


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Метеостанция Ea2 EN203 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2000 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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