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Видеокамера Panasonic HC-V760

(3)
Артикул: 41507
Видеокамера Panasonic HC-V760
29 980 руб. 
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+ 414 КэтКоинов
Артикул: 41507
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендPanasonic
Тип товараВидеокамера
HD-форматFull HD 1080p
Запись на карту памятиесть
Тип цифрового носителяперезаписываемая память (Flash)
Оптический Zoom20x
Объем встроенной флэш-памятинет
Фоторежиместь
Форматы записи1080i,1080p,720p
Съемка 3Dнет
Сенсорный дисплейесть
Ручная фокусировкаесть
Разрешение матрицы, Мпикс12.76
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео120 кадр/сек при разрешении 1920x1080,25 кадр/сек при разрешении 1280x720
Количество матриц1
Дополнительные возможностиподдержка ExifPrint
Дополнительные возможностизапись в MPEG4
Дополнительные возможностизапись в H.264
Диаметр фильтра49 мм
Видоискательнет
Встроенный осветительесть
Стабилизатор изображенияесть
Тип стабилизатора изображенияоптический
Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), макс.612 мм
Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), мин.29.5 мм
Wi-Fiнет
Время работы от аккумулятора60 мин
Вес, кг0.35

Превосходное качество изображения
С улучшенным объективом, сенсором и процессором Система линз объектива управляет каждой из четырех групп линз отдельно, благодаря чему уменьшаются диапазоны привода, обеспечивается высококачественное изображение, мощное увеличение, а также компактность корпуса камеры. Вместе с этим используются сенсор BSI на 6,03 мегапикселя, а также высокоскоростной процессор Crystal Engine, которые позволяют получать четкое, насыщенное изображение.

Фильмы HDR (широкий динамический диапазон)
Объединяя два изображения, сделанные с разным временем экспозиции, функция «Фильм HDR» подавляет чрезмерно освещенные или затемненные участки, чтобы обеспечить более четкое и насыщенное видеоизображение. Это первая в мире* видеокамера потребительского уровня, оснащенная функцией «Фильм HDR». Даже в сложных условиях съемки, например при освещении сзади, можно легко проводить съемку в естественных условиях с отличной градацией тонов.

Функция выравнивания изображения
Функция выравнивания изображения автоматически определяет и исправляет наклон сделанных снимков. Можно выбрать один из трех уровней (ВЫКЛ, обычный, сильный) в зависимости от условий съемки.

5-осевой HYBRID O.I.S. +
HYBRID O.I.S. + использует пятиосевую коррекцию для полного подавления размытия в снимках с применением самых разных настроек — от широкоугольной съемки до сильного увеличения. Это позволяет делать четкие, насыщенные снимки без размытия практически в любых условиях съемки.

20-кратный оптический зум с 4-приводной системой линз
Благодаря отдельному приводу для каждой из четырех групп линз, сокращается ход приводов. Это обеспечивает качество изображения, быстрое зуммирование и компактность камеры. Камера остается небольшой, даже обладая возможностью 20-кратного оптического увеличения.

Сенсор BSI
Сенсор BSI (освещенность сзади) имеет большую рабочую область, равную 6,03 мегапикселя, благодаря чему подавляется шум даже при съемке в плохо освещенных местах, например в неосвещенных помещениях или ночью. Можно получить необыкновенно красивые изображения с мельчайшими деталями.

Процессор Crystal Engine
Уникальный высокоскоростной процессор Panasonic позволяет снимать и воспроизводить замедленную съемку в режиме Full-HD. Его функция шумоподавления уменьшает шумы для получения четких, ярких, насыщенных изображений в режиме Full-HD.

Вариомикрофон с ветроподавлением
Пространство между микрофоном и сеткой заполнено специальным звукопоглощающим материалом, который подавляет шум ветра, обеспечивая запись чистого звука.

Высококачественные детали аудиосистемы
Четыре микрофона диаметром 6 мм с улучшенным соотношением «сигнал-шум» и алюминиевые оксидные конденсаторы уменьшают искажение звука и повышают его чистоту.

Рапид-съемка в режиме Full-HD
Записывает видео в режиме Full-HD (1920 x 1080) с частотой 120 кадр/сек*. А технология интеллектуального создания кадров Intelligent Frame Creation процессора Crystal Engine выполняет интерполяцию до частоты 240 кадр/сек для обеспечения плавности замедленной съемки. Включает рапид-съемку при нажатии значка на ЖК-экране во время съемки.

Творческий контроль
Эффекты фильтра («Эффект миниатюры», «Пленка (8 мм)», «Немое кино» и «Цейтраферная съемка») позволяют создавать захватывающие эпизоды в соответствии с условиями съемки.

Многофункциональный диск управления
Нажимая или поворачивая диск управления, можно легко корректировать распределенные функции, такие как фокусировка или изменение диафрагмы.

iA (интеллектуальный автоматический режим)/режим iA +
Эта мощная функция оценивает условия съемки, затем автоматически корректирует настройки и активирует функции, необходимые для получения оптимальных результатов. Кроме того, режим iA Plus позволяет настраивать компенсацию экспозиции и баланс белого нажатием кнопки на ЖК-экране.

Характеристики

HD формат1080p
Тип носителяКарта памяти
Тип матрицыBSI MOS
Кол-во Мпикс12.76 Мпикс
Кол-во матриц1 шт
Физический размер матрицы1/2.3 "
Макc. разрешение видеосъемки1920x1080 пикс.
Стабилизатор изображениягибридный
Диагональ дисплея3 "
Видоискательнет
Фокусное расстояние объектива4.08-81.6 мм
Оптический Zoom20 x
Цифровой Zoom60 x
Диафрагма1.8-3.6 f
Минимальная освещенность1 люкс
Диаметр фильтра49 мм
Фоторежиместь
Число пикселей при фотосъемке6.03 Мпикс
Макс. разрешение фотосъемки6528x3672 пикс.
Вспышканет
Поддержка карт памятиSDXC, SDHC
ИнтерфейсыAV-выход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход
Поддержка Wi-Fiнет
Размеры65x73x139 мм
Вес350 г


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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20.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хорошая матрица,неплохие фото.Много ручных настроек

Недостатки:
Пользуюсь 2 недели, пока все нравится,снимал в разных режимах ,видео очень качественное для любительской видеокамеры

Комментарий:
До этого были камеры Sony,но мне кажется ,что они позиции сдали.Стали мало уделять внимание этому сегменту......,а жаль.


20.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Видео fullhd отличное и в avchd и mp4. Управление на хорошем уровне. Помогает ручной диск регулировки параметров. Фото на хорошо.

Недостатки:
Несоразмерно дорогие аккумуляторы. Это будет тормозить широкое использование данных видеокамер!

Комментарий:
Меню разработано удачно. Широкий спектр по успешному управлению видеосъемкой в пограничных ситуациях по освещенности и скорости передвижения объекта.


20.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Все, что уже написано о ней в "достоинствах", правда.
Удобное управление, хорошее качество съемки, хороший автофокус, ручной фокус, отличный стабилизатор, оптимальный 20х зум, возможность использовать в качестве фотоаппарата.

Недостатки:
Не все, что написано о ней в "недостатках", правда (сенсорный экран, дорогие аккумуляторы и т. д.).

Комментарий:
Камера отличная, надо только изучить мат.часть и приспособиться к условиям съемки. Если закрыть глаза на некоторые неудобства управления и принять ее такой, какая она есть (за не слишком дорого, между прочим), то она отблагодарит отличным видео в HD и неплохими фото.

Самовывоз невозможен
Видеокамера Panasonic HC-V760 - купить по цене 29980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
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