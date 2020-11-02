Посадочная тяпка Fiskars (137040)

Эргономичная конструкция садово-посадочного инвентаря Fiskars позволяет комфортно проводить посадку, культивацию, прополку и посев. Этими инструментами можно пользоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. Закругленная форма углов разработана специально для сведения к минимуму повреждений корней и почвы.

Инструменты этой линейки выдерживают нагрузку до 35 кг, устойчивы к любым погодным условиям и рассчитаны на полную переработку для вторичного использования.