Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(861)205-74-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножницы для живой изгороди PowerGear HS72 Fiskars (114790)

Артикул: 38899
Ножницы для живой изгороди PowerGear HS72 Fiskars (114790)
3 580 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 38899
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFiskars
Тип товараСадовые ножницы
Вес, г630
Материал лезвиясталь
Материал рукояткиполиамид
Назначениедля живой изгороди
Общая длина, мм570
Поворотныенет
Типножницы
Фиксаторнет

Ножницы для живой изгороди Fiskars удобны для выполнения различных видов садовых работ, таких как подстригание живой изгороди, а также подравнивание кустов и углов. Инновационный механизм PowerGear™ предполагает два зубчатых передаточных механизма: первый распределяет отрезное усилие, а второй стабилизирует работу устройства при интенсивном использовании. Обтекаемая, легкая конструкция из долговечного армированного стекловолокном полиамида делает работу простой и легкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Рукоятки из материала FiberCompTM обеспечивают легкость и прочность инструмента
  • Механизм силового привода PowerGearTM облегчает работу в 3 раза по сравнению со стандартными конструкциями
  • Прочный рычажный механизм гарантирует отличное состояние и долгий срок службы инструмента
  • Лезвия из специальной сверхпрочной нержавеющей стали (CrMoV) остаются острыми длительное время
  • Тефлоновое покрытие верхнего лезвия уменьшает трение и делает проще резку и чистку инструмента


Смотрите также: Вилки для прополки, Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Корзины, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Метлы и швабры, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Тяпки, Удалители сорняков, Черенки и удлинители, Ножницы для травы, Садовые ножницы для стрижки кустов, Ножницы для живой изгороди.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Ножницы для живой изгороди PowerGear HS72 Fiskars (114790) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...