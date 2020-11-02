Универсальные ножницы с петлей для пальцев P45 Fiskars (111450)

Ножницы Fiskars с петлей для пальцев благодаря своей конструкции обеспечивает удобный захват и защищает пальцы при работе. Позволяют резать тонкие листы металла, пластмассы, трубы, веревки, шланги и т.д. Не подходят для обрезки растений.

Рукоятки из материала FiberComp обеспечивают легкость и прочность инструмента

Верхняя рукоятка с покрытием SoftGrip для повышенного комфорта

Петля на нижней рукоятке позволяет проще менять инструменты и защищает пальцы при резке

Антифрикционное покрытие верхнего лезвия облегчает подрезку и уход за секатором

Лезвия из нержавеющей стали

Идеальны для продолжительной работы.

Размеры и вес (нетто) Вес: 167 г Высота: 2,18 м Ширина: 7,6 см Глубина: 2,3 см