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Главная Смартфоны и телефония Кабели и адаптеры Hama Кабель Hama High Speed HDMI plug - plug Ethernet gold-plated 3m

Кабель Hama High Speed HDMI plug - plug Ethernet gold-plated 3m

Артикул: 38856
Кабель Hama High Speed HDMI plug - plug Ethernet gold-plated 3m
890 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 38856
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHama
Тип товараКабель
Длина, см300
Функциональный тип :аудио-видео , Разъем №1 :HDMI (m) , Разъем №2 :HDMI (m) , Длина кабеля :3 м, Позолоченные контакты :ДА , Цвет :черный , Версия разъема HDMI :ver 1.4 , Особенности :Поддержка звука: 8PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, Ture HD, dts-HD.


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Кабель Hama High Speed HDMI plug - plug Ethernet gold-plated 3m - по цене 890 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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