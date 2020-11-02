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Пылесос Thomas PARKETT MASTER XT

Артикул: 38434
Пылесос Thomas PARKETT MASTER XT
29 940 руб. 
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+ 134 КэтКоинов
Артикул: 38434
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендThomas
Тип товараПылесосы
Основной цветкоричневый
Дополнительный цветчерный
Тип уборкивлажная/сухая
Тип пылесборникааквафильтр
Емкость пылесборника1.8 л
Регулятор мощностина корпусе
Потребляемая мощность, Вт1700
Мощность всасывания, Вт380
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ81
Комплектацияпылесос, насадки: распыляющая с адаптером для гладких поверхностей, для влажной уборки паркета и ламината AQUA Stealth, распылительная для мягкой мебели, для чистки ковров и полов с твердым покрытием, для сухой уборки паркета из натурального волоса, для мягкой мебели с ниткоснимателем, щелевая удлиненная 360мм
Длина сетевого шнура8 м
Прочееемкость резервуара моющего средства 1.8 л, объем всасываемой воды в режиме сбора жидкостей 1.8 литра, объём аквафильтра 1 л, моющий концентрат для ковров ProTex
Вес, кг8
Размеры (ВxШxГ), см31.8x48.5x30.6
Настоящий Мастер паркетной уборки. Отлично чистит и моет паркет, ламинат, ковры, плитку, полы из ПВХ и мягкую мебель. Оснащен большим количеством насадок.


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Самовывоз невозможен
Пылесос Thomas PARKETT MASTER XT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 29940 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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