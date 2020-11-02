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Точечный лазер Bosch GPL 5 (0601066200)

Артикул: 38373
Точечный лазер Bosch GPL 5 (0601066200)
10 090 руб. 
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+ 176 КэтКоинов
Артикул: 38373
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 682 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараНивелир
Вес, кг0.8
Высота, см8
Длина, см23
Ширина, см19

Нивелир Bosch GPL 5 (0601066200) - это компактный высокоточный прибор, обеспечивающий проецирование прямых углом. С помощью лазера строит 5 лучей, позволяя производить точную разметку плоскостей внутри помещения, обеспечивая точность при проведении строительных и ремонтных работ. Помещен в металлический корпус, оснащенный резиновыми демпферирующими накладками. Нивелир Bosch GPL 5 (0601066200) имеет магнитное крепление, которое при необходимости можно снять.

Особенности и преимущества:

  • Автоматическое выравнивание;
  • Резьба под штатив - 5/8 дюйма;
  • Луч лазера красного цвета;
  • Прибор строит 5 лучей;
  • Дальность измерения составляет 30 метров;
  • Для работы требуется три батарейки типа АА;
  • Точность измерений составляет 0.3 мм на метр;
  • Лазер относится ко второму классу;
  • Номинальное время измерения составляет 4 секунды;
  • Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 градусов;
  • Угол самовыравнивания по продольной оси составляет 5 градусов;
  • Угол самовыравнивания по поперечной оси составляет 3 градуса;
  • Напряжение питания - 1.5 В;
  • Длина волны - 635 нм;
  • На одном комплекте батарей прибор может работать до 24 часов;
  • Корпус имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP54.

Комплектация:

 

  • Нивелир Bosch GPL 5 (0601066200);
  • Три батареи 1.5 В;
  • Чехол;
  • Настенное крепление;
  • Упаковка;
  • Документация.


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Самовывоз невозможен
Точечный лазер Bosch GPL 5 (0601066200) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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