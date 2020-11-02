Лазерный дальномер Bosch GLM 80 (0601072300)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Дальномер
Дальномер BOSCH GLM 80 (лазерная рулетка) необходим для измерения расстояний, площадей, объема, дины, высоты объекта, а так же угла наклона поверхности. Дальность измерений составляет 80 м. Десять последних значений сохраняются автоматически. Встроенный датчик наклона обеспечивает высокую точность и скорость замера углов. Дисплей с подсветкой поворачивается при наклоне дальномера более чем на 75о. Для работы в сложных условиях предусмотрен таймер.
Современный лазерный дальномер BOSCH GLM 80 предназначен для использования в профессиональных целях. С его помощью измеряют расстояния, высоту и длину объектов, а так же углы наклона поверхностей. Скорость вычисления данных составляет от 0,5 до 4 сек. Для точного измерения в сложных условиях можно подключить таймер. За счет встроенного датчика угла измерить уровень наклона удается всего за одно действие.
Дальность действия прибора 80 м. На таком расстоянии можно измерять так же прозрачные и полупрозрачные поверхности с помощью отражателя.
Данные отображаются на дисплее с подсветкой. При наклоне прибора более чем на 75о дисплей автоматически поворачивается.
Источник питания для дальномера – литий-ионный аккумулятор напряжением 3,7 В. На одном заряде аккумулятора прибор производит до 25000 измерений. Для подзарядки аккумулятора в комплекте идет зарядное устройство. При необходимости заряжать прибор можно через стандартный разъём Micro-USB.
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