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Bosch PTA 1000 (0603B05100)

Артикул: 37913
Bosch PTA 1000 (0603B05100)
6 660 руб. 
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+ 271 КэтКоинов
Артикул: 37913
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараВерстак
Роликовая подставка Bosch PTA (0603B05100) - прочная и удобная конструкция весом 6.2 кг для работы с длинномерными заготовками и для крепления торцовочной пилы. Телескопическая длина варьирует от 0.7 до 1.15 м. Для удобного хранения и транспортировки конструкция легко разбирается.


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Bosch PTA 1000 (0603B05100) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6660 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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