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Автомобильная акустика Focal Access 130-AS

Артикул: 37459
Автомобильная акустика Focal Access 130-AS
7 880 руб. 
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+ 99 КэтКоинов
Артикул: 37459
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFocal
Тип товараАвтоакустика
Диапазон частот65 - 20000 Гц
Импеданс4 Ом
Корпусесть
Материал дифузорастекловолокно
Материал подвесабутилкаучук
Номинальная мощность50 Вт
Пиковая мощность100 Вт
Чувствительность90 дБ
Длина, см13
Ширина, см13
Высота, см5,5
Вес, кг1,85
Двухполосная компонентная АС, типоразмер: 13 см (5 дюйм.), номинальная мощность 50 Вт, максимальная мощность 100 Вт, чувствительность 90 дБ, импеданс 4 Ом, диапазон частот 65 - 20000 Гц


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Самовывоз невозможен
Автомобильная акустика Focal Access 130-AS – стоимость товара 7880 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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