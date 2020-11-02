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Строительный фен Makita HG5012

Артикул: 36871
Строительный фен Makita HG5012
3 770 руб. 
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+ 76 КэтКоинов
Артикул: 36871
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараФен строительный
В кейседа
Дополнительные насадки в комплектеесть
Максимальная температура500 град
Минимальная температура350 град
Мощность, Вт1600
Максимальный объем выдуваемого воздуха500 л/мин
Минимальный объем выдуваемого воздуха350 л/мин
Длина, см24
Ширина, см7
Высота, см21
Вес, кг0.6
Технический фен Makita HG 5012 используется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замерзших металлических труб, отслаивания кафельной плитки, мастики и шпаклевки. Двухступенчатый регулятор температуры и скорости потока воздуха позволяет выбрать нужный режим в зависимости от выполняемой работы. Небольшой вес инструмента упрощает работу оператора.


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Самовывоз невозможен
Строительный фен Makita HG5012 - стоимость товара 3770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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