Пила лезвийная Makita JR 3060 T

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Пила сабельная
|Глубина пропила
|255 мм
|Скорость вращения
|2800 об/мин
|Конструкция
|ручная
|Лазерный маркер
|нет
|Мощность
|1250 Вт
|Антивибрационная система
|нет
|Подключение пылесоса
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Размер хода
|32 мм
|Пылесборник
|нет
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Плавный пуск
|есть
|В кейсе
|да
|Питание
|от сети
|Количество скоростей работы
|1
|Длина пильного полотна
|255 мм
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|68
|Ширина, см
|19
|Высота, см
|12
|Вес, кг
|4.2
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