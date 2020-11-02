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Штроборез Makita SG150

Артикул: 36706
  • Штроборез Makita SG150 - фото 1
  • Бороздодел (штроборез) Makita SG150 - фото 2
Штроборез Makita SG150 - фото 1
Бороздодел (штроборез) Makita SG150 - фото 2
65 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 36706
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БрендMakita
Тип товараШтроборез
Диаметр диска15 см
Диаметр посадочного отверстия22,2 см
Кол-во рабочих дисков2
Максимальная глубина пропила4,5 см
Максимальное число оборотов, об/мин7800
Мощность, Вт1800 Вт
Плавный пускДа
Подключение пылесосанет
Регулировка частоты вращениянет
Упаковкада
Ширина пропила3,5 см
Длина, см41
Вес, кг5,7
Отрезная машина Makita SG150 – это профессиональный инструмент, предназначенный для сухой резки камня, бетона, кирпича, и прочих подобных материалов. В модели Makita SG150 установлен мощный двигатель, потребляющий 1800 Вт. Это позволяет использовать в работе два диска с внешним диаметром 150 мм и посадочным отверстием 22,2 мм. Благодаря чему штроберез за один раз прорезает две ровные полосы. Остаётся только вынуть материал из середины с помощью перфоратора и канавка (штроба) для укладки электрики или трубы готова. Глубина реза может регулироваться в пределах от 7 до 45 мм. А ширину можно варьировать от 7 до 35 мм. Диски устанавливаются на шпиндель. Сверху диски шайбой и фиксируются винтом. При установке дисков задаётся расстояние между дисками, оно равно ширине необходимой канавки. Расстояние между дисками задаётся при помощи промежуточных колец.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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