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Дрель электрическая Makita DS4011 миксер

Артикул: 36623
  • Дрель миксер Makita DS4011 - фото 1
  • Дрель электрическая Makita DS4011 миксер - фото 2
  • Дрель электрическая Makita DS4011 миксер - фото 3
Дрель миксер Makita DS4011 - фото 1
Дрель электрическая Makita DS4011 миксер - фото 2
Дрель электрическая Makita DS4011 миксер - фото 3
11 310 руб. 
Купить
+ 197 КэтКоинов
Артикул: 36623
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 885 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараДрель-миксер
Количество скоростей работы1
Мощность, Вт750
Тип патронаключевой
Длина, см30
Ширина, см9
Высота, см35
Вес, кг2.8
Безударная дрель, мощность 750 Вт, ключевой патрон, диаметр патрона 2 - 13 мм, питание от сети, вес 2.8 кг


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Самовывоз невозможен
Дрель электрическая Makita DS4011 миксер - по цене 11310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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