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Автомобильная акустика Alpine SXE-4625S

Артикул: 35933
Автомобильная акустика Alpine SXE-4625S
2 541 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 35933
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAlpine
Тип товараАвтоакустика
Импеданс4 Ом
Корпуснет
Материал дифузорацеллюлоза
Материал подвесапенополиуретан
Номинальная мощность20 Вт
Пиковая мощность150 Вт
Чувствительность91 дБ
Длина, см10
Ширина, см15
Высота, см3.7
Вес, кг1.8
двухполосная коаксиальная АС, типоразмер: овальный 10x16 см (4x6 дюйм.), номинальная мощность 15 Вт, максимальная мощность 60 Вт, чувствительность 91 дБ , диапазон частот 70 - 21000 Гц


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Автомобильная акустика Alpine SXE-4625S - данный товар вы можете купить по цене по цене 2541 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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