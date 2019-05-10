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Главная Портативная техника Наушники Samsung Гарнитура проводная Samsung EO-HS1303 White

Гарнитура проводная Samsung EO-HS1303 White

(1)
Артикул: 35881
Гарнитура проводная Samsung EO-HS1303 White
670 руб. 
990 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 35881
В наличии
Рейтинг:

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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSamsung
Тип товараГарнитура проводная
Микрофонесть
Конструкциявнутриканальные
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Поддержка Apt-Xнет
Цветбелый
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Длина кабеля1.2 м
Разъём наушниковmini-jack 3.5мм
вкладыши. Диапазон воспроизводимых частот - 20 - 20000 Гц, стерео, вес - 13 г


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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10.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Звук божественный, хорошо работают, ни одна частота не обижена

Комментарий:
Звук просто крут, ничем не хуже наушников дороже этих, кнопки быстро откликаются, разнообразие цветов
Люди пишущие отзывы о плохом звуке, походу глухие. Также некоторые пишут, что слушают через смартфоны не samsung, хотя на упаковке ясно написано, что они для самсунга
Так что смело покупайте, не ошибитесь с выбором

Самовывоз невозможен
Гарнитура проводная Samsung EO-HS1303 White - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 670 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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