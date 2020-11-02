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Тепловая пушка газовая Ресанта ТГП-30000

Артикул: 35783
  • Тепловая газовая пушка Ресанта ТГП-30000 - фото 1
  • Тепловая газовая пушка Ресанта ТГП-30000 - фото 2
Тепловая газовая пушка Ресанта ТГП-30000 - фото 1
Тепловая газовая пушка Ресанта ТГП-30000 - фото 2
8 490 руб. 

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7 700 руб. 

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Артикул: 35783
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараТепловая пушка
Варианты монтажанапольная установка
Вентиляторесть
Вентиляция без нагреванет
Вес, кг7.5
Высота, см38
Длина, см59
Максимальный воздухообмен1000 куб. м./час
Мощность обогрева30000 Вт
Напряжение220 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Тип нагревательного элементагазовый
Управлениемеханическое
Уровни мощности30000/20000 Вт
Ширина, см24
Тип топлива пропан/бутан. Мощность 30 кВт. Производительность 1000 куб. м./час


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Тепловая пушка газовая Ресанта ТГП-30000 – стоимость товара 8490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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