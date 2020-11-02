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|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Сварочный аппарат инверторный
|Продолжительность включения при максимальном токе
|70%
|Степень защиты
|IP21
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая сварка (MMA)
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250 в кейсе является высокоэффективным оборудованием, предназначенным для точного ручного сваривания изделий из металла, в том числе заготовок и деталей на производстве и в быту. Рассчитанное на использование шестимиллиметровых электродов профессиональное устройство позволяет осуществлять высотные сварочные работы. С целью повышения технологичности применения и обеспечения высокого качества работ предусмотрены функции горячего старта, форсажа дуги и антиприлипания.
Поставляемый в транспортировочном чемоданчике сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250 снабжен регулируемым плечевым ремнем для комфортной переноски и эксплуатации аппарата. Корпус устройства защищен прочным металлическим покрытием для предотвращения его повреждений из-за падений, ударов и других механических воздействий.
Компактность конструкции делает аппарат удобным для хранения, а его мобильность обусловлена небольшим весом.
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