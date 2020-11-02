Сварочный аппарат инверторный Ресанта п/а САИПА-220

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|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 4 582 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Сварочный аппарат инверторный
|Макс. сварочный ток при непрерывной работе
|220 А
|Мощность
|6,4 кВт
|Питание
|инвертор
|Плазменная резка
|нет
|Продолжительность включения при максимальном токе
|40%
|Степень защиты
|IP21
|Тип выходного тока
|постоянно-переменный
|Типы сварки
|полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
|Форсаж дуги
|есть
|Высота, см
|36
|Длина, см
|55
|Ширина, см
|31
|Вес, кг
|14,65
|Мощность
|6300 Вт
|Напряжение
|220 В
|Выходной ток
|30-220 А
|Макс. сварочный ток
|220 А
|Потребляемый ток
|29 А
|Мин. диаметр проволоки
|0.8 мм
|Макс. диаметр проволоки
|1 мм
|Тип сварочного аппарата
|инверторный
|Тип сварки
|полуавтоматическая (MIG/MAG)
|Инверторная технология
|+
|Поставляется в
|коробке
|Вес брутто
|19 кг
|Гарантия
|12 мес.
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