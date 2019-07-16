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Бензиновый триммер Huter GGT-1000S

(1)
Артикул: 35603
Бензиновый триммер Huter GGT-1000S
6 540 руб. 
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+ 96 КэтКоинов
Артикул: 35603
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараТриммер бензиновый
Антивибрационная системада
Колесанет
Комплектациядиск/нож, катушка с леской
Обороты двигателя7500 об/мин
Рабочий объем33 куб.см
Расположение двигателяверхнее
РучкаT-образная (велосипедная)
Тип двигателябензиновый
Топливный бакна 0.7 л
Уровень шума96 дБ
Ширина скашивания26 см
Штангапрямая
Мощность топливного двигателя1.30 л.с.
Внимание: комплект состоит из 2х единиц: отдельно поставляется двигатель, отдельно штанга. Бензиновый триммер, нождиск в комплекте, антивибрационная система, ширина скашивания 26 см, вес: 7 кг, мощность 1.30 л.с., рабочий объем 33 куб.см, бак на 0.7 л, уровень шума 96 дБ


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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16.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Всё хорошо

Комментарий:
Катушка разлетелась после первого использования, об этом косяке многие пишут, я был к нему готов.

Самовывоз невозможен
Бензиновый триммер Huter GGT-1000S - стоимость товара 6540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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