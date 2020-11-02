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Перфоратор Вихрь П-650к (72/3/5)

Артикул: 35427
  • Перфоратор Вихрь П-650к - фото 1
  • Перфоратор Вихрь П-650к - фото 2
  • Перфоратор Вихрь П-650к - фото 3
Перфоратор Вихрь П-650к - фото 1
Перфоратор Вихрь П-650к - фото 2
Перфоратор Вихрь П-650к - фото 3
3 990 руб. 

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3 660 руб. 

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Артикул: 35427
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараПерфораторы
Потребляемая мощность650 Вт
Макс. диаметр сверления (бетон)24 мм
Режим долблениенет
Режим сверлениеда
Минимальный диаметр патрона10 мм
Макс. энергия удара2.6 Дж
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Режим шуруповертанет
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Пылесборникнет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная защита от перегрузокнет
Антивибрационная системанет
Ограничитель глубины сверлениянет
Предохранительная муфтанет
Питаниесеть
Блокировка кнопки включенияда
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см32
Длина, см40
Высота, см15
Вес, кг2.3
Два режима работы. Мощность - 650 Вт. Сила удара - 2.6 Дж


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Самовывоз невозможен
Перфоратор Вихрь П-650к (72/3/5) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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