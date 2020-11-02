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Наушники Sennheiser CX 300-II PRECISION Black

Артикул: 35375
  • Наушники Sennheiser CX 300-II черные - фото 1
  • Наушники Sennheiser CX 300-II черные - фото 2
Наушники Sennheiser CX 300-II черные - фото 1
Наушники Sennheiser CX 300-II черные - фото 2
1 690 руб. 
1 908 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 35375
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSennheiser
Тип товараНаушники
Микрофоннет
вставные наушники (затычки), импеданс 16 Ом, чувствительность 113 дБ, разъём mini jack 3.5 mm, длина провода 1.2 м, сменные амбушюры


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Самовывоз невозможен
Наушники Sennheiser CX 300-II PRECISION Black - стоимость товара 1690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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