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Насос вибрационный Quattro Elementi Acquatico 200 (10м)

Артикул: 34865
  • Насос вибрационный Quattro Elementi Acquatico 200 (10м) - фото 1
  • Насос вибрационный Quattro Elementi Acquatico 200 (10м) - фото 2
  • Насос вибрационный Quattro Elementi Acquatico 200 (10м) - фото 3
  • Насос вибрационный Quattro Elementi Acquatico 200 (10м) - фото 4
  • Насос вибрационный Quattro Elementi Acquatico 200 (10м) - фото 5
  • Насос вибрационный Quattro Elementi Acquatico 200 (10м) - фото 6
Насос вибрационный Quattro Elementi Acquatico 200 (10м) - фото 1
Насос вибрационный Quattro Elementi Acquatico 200 (10м) - фото 2
Насос вибрационный Quattro Elementi Acquatico 200 (10м) - фото 3
Насос вибрационный Quattro Elementi Acquatico 200 (10м) - фото 4
Насос вибрационный Quattro Elementi Acquatico 200 (10м) - фото 5
Насос вибрационный Quattro Elementi Acquatico 200 (10м) - фото 6
1 300 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 34865
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендQuattro Elementi
Тип товараНасосы
Глубина погружения под зеркало воды2 м
Диаметр разъема соединения0.75 дюйм.
Качество водычистая
Максимальная температура воды30°C
Максимальный напор70 м
Минимальная температура воды5°C
Минимальная температура окружающей среды5°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность200 Вт
Пропускная способность1 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц5 мм
Режущая насадканет
Длина, см9.7
Ширина, см9.7
Высота, см23.5
Вес, кг3.7
Тип насоса - вибрационный. Для чистой воды. Пропускная способность - 1 куб.м/час


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Самовывоз невозможен
Насос вибрационный Quattro Elementi Acquatico 200 (10м) - стоимость товара 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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