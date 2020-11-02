Пылесос Bosch GAS 35 L SFC+ (0.601.9C3.000)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Пылесос строительный
|Влажная очистка
|есть
|Выходные розетки
|есть
|Мощность, Вт
|1200
|Объем бака
|35 л
|Высота, см
|57.5
|Длина, см
|34
|Ширина, см
|46
|Вес, кг
|11.6
|Макс. потребляемая мощность (турбина)
|1.380 Вт
|Вес
|11,6 кг
|Объем контейнера, брутто
|35 л
|Объем контейнера, нетто
|23 л
|Вместимость контейнера для воды, нетто
|19,2 л
|Класс пыли пылесоса для влажной/сухой уборки
|L
|Класс пыли основного фильтра
|М
|Длина
|515,0 мм
|Ширина
|450,0 мм
|Высота
|575,0 мм
|Поверхность фильтра
|6.150 см²
|Макс. объемный расход (турбина)
|74 л/с
|Макс. разрежение (турбина)
|254 мбар
Комплектация: