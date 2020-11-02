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Отбойный молоток Bosch GSH 11 E — профессиональный инструмент для выполнения проемов и удаления материала. Мощность — 1500 Вт; 900—1890 уд/мин; сила удара —16,8 Дж; 12 положений долота; большой срок службы, первоклассное качество и впечатляющая мощность этого инструмента позволят профессионалам без проблем выполнить любую по сложности задачу.

Отбойный молоток Bosch GSH 11 E (0.611.316.708) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.