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Электропила Bosch AKE 35 S

(1)
Артикул: 33813
  • Электропила цепная Bosch AKE 35 S (0600834500) - фото 1
  • Цепная пила Bosch AKE 35 S (0600834500) - фото 2
  • Цепная пила Bosch AKE 35 S (0600834500) - фото 3
  • Цепная пила Bosch AKE 35 S (0600834500) - фото 4
Электропила цепная Bosch AKE 35 S (0600834500) - фото 1
Цепная пила Bosch AKE 35 S (0600834500) - фото 2
Цепная пила Bosch AKE 35 S (0600834500) - фото 3
Цепная пила Bosch AKE 35 S (0600834500) - фото 4
9 470 руб. 
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+ 237 КэтКоинов
Артикул: 33813
В наличии
Рейтинг:

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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараЭлектропила цепная
Максимальная длина шины14 дюйм.
Плавный пускнет
Шаг цепи0.375 дюйм.
Длина шины35 см
Антивибрациянет
Мощность двигателя1800 Вт
Питаниеот сети 220 В
Плавная регулировка скоростинет
Тормоз цепиесть
Уровень шума97 дБ
Длина (с шиной)31
Ширина, см18
Высота, см26
Вес, кг4

Электропила Bosch AKE 35 S предназначена для бытового применения. Подходит для заготовки дров, для работ на садовом участке, для проведения ремонтных и строительных работ. Быстрое безинструментальная регулировка натяжения цепи облегчает процесс подстройки инструмента в ходе работы. Стальные зубья упора надежно фиксируют пилу на деревянной поверхности. Электропила Bosch AKE 35 S может использоваться как на открытом воздухе, так и в помещении, поскольку не производит вредных выбросов.

Особенности:

  • Подходит для распиловки всех пород древесины;
  • Рукоятка обеспечивает анатомически правильный, надежный захват инструмента и обеспечивает удобство при длительной работе;
  • Боковая рукоятка позволяет натягивать и регулировать натяжение цепи без использования дополнительных инструментов;
  • Малый вибрационный уровень и небольшое шумовое давление позволяет работать длительное время без утомления;
  • Система плавного пуска гарантирует высокую точность распиловки, так как предохраняет инструмент от рывков во время включения;
  • Зубья стального упора надежно фиксируют пилу на деревянной поверхности;
  • Остановка цепи под воздействием инерционного тормоза происходит моментально, предотвращая травмирование пользователя;
  • Наличие дополнительной рукоятки позволяет удерживать инструмент двумя руками;
  • Центр тяжести инструмента хорошо сбалансирован и позволяет длительное время удерживать инструмент, не ощущая дискомфорта;
  • Длительность эксплуатации инструмента и оснастки обеспечивается постоянным автоматическим смазыванием цепи;
  • Безопасность работы с инструментом обеспечивается надежной защитой двигателя от перегрузок;
  • Количество звеньев цепи - 52 шт.;
  • Длина кабеля 2.5 м.

Комплектация:

  • Электропила Bosch AKE 35 S;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Талон гарантийный;
  • Инструкция пользователя;
  • Упаковка.


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Теги товара: Для женщины, Легкие.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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04.06.2019
Достоинства:
Удобная мощная чёткий ровный пил

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Гипоидная пила макита отличный электроинструмент очень доволен.

Самовывоз невозможен
Электропила Bosch AKE 35 S - стоимость товара 9470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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