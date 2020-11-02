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Пила дисковая Bosch GKS 65 (0.601.667.000)

Артикул: 33806
Электропила дисковая Bosch GKS 65 (0601667000)
19 160 руб. 
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+ 241 КэтКоинов
Артикул: 33806
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 194 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила65 мм
Диаметр диска190 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1600 Вт
Скорость вращения5900 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделяда
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Питаниеот сети
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростинет
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см32
Ширина, см27
Высота, см25
Вес, кг4.8
дисковая, ручная, вес - 4.8 кг


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Самовывоз невозможен
Пила дисковая Bosch GKS 65 (0.601.667.000) - стоимость товара 19160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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