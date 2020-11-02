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Рубанок электрический Makita 1806B

Артикул: 33616
  • Рубанок Makita 1806B - фото 1
  • Рубанок электрический Makita 1806B - фото 2
  • Рубанок электрический Makita 1806B - фото 3
Рубанок Makita 1806B - фото 1
Рубанок электрический Makita 1806B - фото 2
Рубанок электрический Makita 1806B - фото 3
35 460 руб. 
Купить
+ 400 КэтКоинов
Артикул: 33616
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 5 910 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараРубанок
Выборка четвертинет
Глубина строгания, мм2
Максимальное число оборотов, об/мин15000
Напряжение сети, В220
Плавный пускнет
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкойнет
Регулировка глубины строганияесть
Упаковкакоробка
Ширина строгания, мм170
Мощность1200 Вт
Длина, см53
Ширина, см20
Высота, см17
Вес, кг8.9
мощность 1200 Вт. Ширина строгания 170 мм, глубина 2 мм. Вес инструмента 8.9 кг


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Самовывоз невозможен
Рубанок электрический Makita 1806B - этот товар вы можете купить по цене 35460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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