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Рубанок электрический Bosch GHO 40-82 C (0.601.59A.760)

Артикул: 33525
  • Рубанок Bosch GHO 40-82 C (0.601.59A.760) - фото 1
  • Рубанок Bosch GHO 40-82 C (0.601.59A.760) - фото 2
  • Рубанок электрический Bosch GHO 40-82 C (0.601.59A.760) - фото 3
Рубанок Bosch GHO 40-82 C (0.601.59A.760) - фото 1
Рубанок Bosch GHO 40-82 C (0.601.59A.760) - фото 2
Рубанок электрический Bosch GHO 40-82 C (0.601.59A.760) - фото 3
26 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 33525
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БрендBosch
Тип товараРубанок
Выборка четвертиесть
Глубина строгания, мм4
Максимальное число оборотов, об/мин14000
Напряжение сети, В220
Плавный пускнет
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкойесть
Регулировка глубины строганияесть
Упаковкакейс
Ширина строгания, мм82
КомплектацияПылесборник, упор регулирования глубины выборки паза, кейс, параллельный упор.
Мощность850 Вт
Длина, см30
Ширина, см15
Высота, см18
Вес, кг3.2
для обработки деревянных поверхностей. Мощность 850 Вт. Глубина строгания 4 мм. Ширина обработки 82 мм. Вес 3.2 кг.


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