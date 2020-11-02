Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(861)205-74-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Panasonic Объектив Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f 1.2 ASPH OIS (H-NS043)

Объектив Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f 1.2 ASPH OIS (H-NS043)

Артикул: 33320
  • Объектив Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f 1.2 ASPH OIS (H-NS043) - фото 1
  • Объектив Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f 1.2 ASPH OIS (H-NS043) - фото 2
  • Объектив Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f 1.2 ASPH OIS (H-NS043) - фото 3
Объектив Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f 1.2 ASPH OIS (H-NS043) - фото 1
Объектив Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f 1.2 ASPH OIS (H-NS043) - фото 2
Объектив Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f 1.2 ASPH OIS (H-NS043) - фото 3
102 376 руб. 
Купить
+ 238 КэтКоинов
Артикул: 33320
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендPanasonic
Тип товараОбъектив
Тип объективаширокоугольный
Внутренняя фокусировкаесть
Фокусное расстояние42.5 мм
Вес, кг425 г
широкоугольный объектив с постоянным ФР, крепление Micro Four Thirds, 42.50 мм, F1.20, встроенный стабилизатор изображения, автоматическая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0.5 м, размеры (DхL): 74x77 мм


Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для видеокамер, Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для видеосъемки, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Беззеркальные фотоаппараты, Видеокамеры, Зеркальные фотоаппараты, Компактные фотоаппараты, Моментальные фотоаппараты, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Фотопринтеры компактные, Цифровые фоторамки, Чехлы для фотоаппаратов, Штативы и моноподы, Экшн-камеры.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Объектив Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f 1.2 ASPH OIS (H-NS043) - стоимость товара 102376 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...