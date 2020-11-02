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Чехол Partner Flip-case для Huawei Ascend G6, черный

Артикул: 31933
  • Partner Чехол Flip-case Huawei Ascend G6 черный - фото 1
  • Partner Чехол Flip-case Huawei Ascend G6 черный - фото 2
Partner Чехол Flip-case Huawei Ascend G6 черный - фото 1
Partner Чехол Flip-case Huawei Ascend G6 черный - фото 2
99 руб. 
Купить
Артикул: 31933
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuawei
Тип товараЧехол
Вес, кг0.05
Высота, см1
Длина, см13.4
Ширина, см7

Чехол Partner Flip-case для Huawei Ascend G6, черный – тонкий и прочный, предназначенный для защиты смартфона от механических повреждений, грязи, пыли, влаги. Выполнен из прочной искусственной кожи, тонкий и прочный. Имеет небольшой вес и полностью соответствует дизайну гаджета

Особенности:

  • Точное совпадение всех технологических отверстий;
  • Высокая прочность материала;
  • Устойчив к царапинам, истиранию, механическим повреждениям;
  • Чехол-флип;
  • Выполнен из искусственной кожи;
  • Черный цвет.

Комплектация:

  • Чехол Partner Flip-case для Huawei Ascend G6, черный;
  • Упаковка-блистер.


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Самовывоз невозможен
Чехол Partner Flip-case для Huawei Ascend G6, черный - стоимость товара 99 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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