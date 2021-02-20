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Верхний душ Vidima BA193AA

Артикул: 314810
  • Верхний душ Vidima BA193AA - фото 1
  • Верхний душ Vidima BA193AA - фото 2
  • Верхний душ Vidima BA193AA - фото 3
Верхний душ Vidima BA193AA - фото 1
Верхний душ Vidima BA193AA - фото 2
Верхний душ Vidima BA193AA - фото 3
5 430 руб. 
Купить
+ 100 КэтКоинов
Артикул: 314810
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендVidima
Тип товараДушевая лейка (верхний душ)
Монтажнастенный
Диаметр лейки20
Высота, см16.4
Длина, см40.8
Ширина, см20
Самоочищающаяся лейка. Ограничение потока воды: есть, 8 л/мин. (экономия воды при неизменном комфорте пользования). Возможность снять ограничитель и увеличить скорость потока воды при необходимости


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Самовывоз невозможен
Верхний душ Vidima BA193AA - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5430 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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