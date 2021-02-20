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Смеситель для раковины Lemark LM4909CW

Артикул: 314802
  • Смеситель для раковины Lemark LM4909CW - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark LM4909CW - фото 2
Смеситель для раковины Lemark LM4909CW - фото 1
Смеситель для раковины Lemark LM4909CW - фото 2
11 880 руб. 

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Артикул: 314802
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендLemark
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастольный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива129 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Особенностигибкая подводка
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Чехия
Тип управленияоднорычажный
Высота излива229 мм
Цветбелый
Ширина, см5.8
Высота, см28
Материал изготовления корпуса - латунь, гибкая подводка. Способ монтажа - настольный


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Смеситель для раковины Lemark LM4909CW - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 11880 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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