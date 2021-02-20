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Душевая система Ideal Standard B1377AA

Артикул: 314654
  • Душевая система Ideal Standard B1377AA - фото 1
  • Душевая система Ideal Standard B1377AA - фото 2
Душевая система Ideal Standard B1377AA - фото 1
Душевая система Ideal Standard B1377AA - фото 2
30 970 руб. 
Купить
+ 87 КэтКоинов
Артикул: 314654
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендIdeal Standard
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа20 см
Кол-во режимов верхнего душа1
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Скрытый монтажнет
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомнет
Наличие излива у смесителяда
Диаметр ручного душа8 см
Кол-во режимов ручного душа3
Особенностиматериал - латунь
Страна бренда Бельгия
Цветхром
Высота душевой штанги120.5 см
Длина душевого шланга150 см
IDEALRAIN ECO SL Душевая система со смесителем для ванны/душа CONNECT (с функциями CLICK и HWTC (ограничение горячей воды)), литой излив, металлическая рукоятка, 3-функциональный керамический переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции, скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями, удлиненная душевая труба (1298 мм) ?25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер с кнопкой, металлические крепления к стене, регулируемое верхнее крепление, пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин, шаровое соединение, 3-функциональная душевая лейка 80мм (ограничение потока 8 л/мин.), металлический шланг 1500 мм, обратный клапан


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Самовывоз невозможен
Душевая система Ideal Standard B1377AA - стоимость товара 30970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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