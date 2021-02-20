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Бутылка для воды с сеточкой UZSPACE тритан, 6002, Бирюзовый, 500 мл

Артикул: 314429
Бутылка для воды с сеточкой UZSPACE тритан, 6002, Бирюзовый, 500 мл
890 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314429
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендUzspace
Тип товараШейкер
Высота, см23.1
Дополнительные функциис сеточкой
Материалтритан
Объем, мл500
Температура использованияот -10 до +96 град.
Уникальная бутылочка для воды с сеточкой, откручивающей крышкой, блокировкой случайного открывания и ремешком для удобного ношения. Бутылка сделана из тритана -пищевой, безопасный, высокопрочный пластик, не содержит запаха. Можно использовать жидкости с диапазоном температур от -10 до +96 °C. Бутылочка снабжена мерной шкалой, что позволяет вам контролировать уровень потребляемой жидкости.


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Самовывоз невозможен
Бутылка для воды с сеточкой UZSPACE тритан, 6002, Бирюзовый, 500 мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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