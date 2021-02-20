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Набор препаратов Микромед "Общая биология" (9 обр. для школы)

Артикул: 314381
  • Набор препаратов Микромед &quot;Общая биология&quot; (9 обр. для школы) - фото 1
  • Набор препаратов Микромед &quot;Общая биология&quot; (9 обр. для школы) - фото 2
Набор препаратов Микромед &quot;Общая биология&quot; (9 обр. для школы) - фото 1
Набор препаратов Микромед &quot;Общая биология&quot; (9 обр. для школы) - фото 2
907 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314381
В наличии
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БрендМикромед
Тип товараНабор микропрепаратов
Особенностидля использования с любым биологическим микроскопом Микромед
Наборы готовых препаратов предназначены для самостоятельного изучения и проведения школьных лабораторных работ по основным курсам биологии: ботанике, зоологии, общей биологии, анатомии и физиологии. Учебный микропрепарат представляет собой предметное стекло с расположенным и закрепленным на нем объектом, уже подготовленным для исследования под микроскопом. Сверху объект накрыт тонким покровным стеклом. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с индивидуальными ячейками для удобства хранения и изучения. 9 образцов, 15 предметных стекол, покровные стекла. Образцы: аспергилл (гриб) цельный организм, хламидомонада цельный организм, эпидермис (кожица) лука цельный организм, оплодотворенная спирогира цельный организм, лишайник сечение, мох продольное сечение, прорастание пыльцы цельный организм, срез семязачатка, клетка бактерии.


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Набор препаратов Микромед "Общая биология" (9 обр. для школы) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 907 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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