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Мяч баскетбольный №3 JOEREX (резина), 03 JB, ,

Артикул: 314310
Мяч баскетбольный №3 JOEREX (резина), 03 JB, ,
610 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314310
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендJoerex
Тип товараБаскетбольные мячи
Уровень игрылюбительский
Размер3
Материалрезина
Цветзеленый, желтый, черный
Резиновый мяч для самых юных любителей игры в баскетбол. Можно играть в помещении и на улице. Вес в упаковке: 390 г. Числовые параметры соответствуют размеру №3.


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Самовывоз невозможен
Мяч баскетбольный №3 JOEREX (резина), 03 JB, , – стоимость товара 610 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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