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Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черный

Артикул: 314153
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черный - фото 1
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черный - фото 2
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черный - фото 3
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черный - фото 4
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черный - фото 5
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черный - фото 1
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черный - фото 2
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черный - фото 3
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черный - фото 4
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черный - фото 5
8 680 руб. 
10 300 руб. 
Купить
+ 196 КэтКоинов
Артикул: 314153
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендPanasonic
Тип товара
Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черный


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Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 8680 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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