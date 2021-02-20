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Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой

Артикул: 314132
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  • Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 2
  • Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 3
  • Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 4
  • Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 5
  • Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 6
  • Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 7
  • Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 8
  • Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 9
  • Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 10
  • Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 11
  • Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 12
Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 1
Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 2
Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 3
Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 4
Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 5
Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 6
Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 7
Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 8
Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 9
Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 10
Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 11
Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - фото 12
2 930 руб. 
3 678 руб. 
Купить
+ 66 КэтКоинов
Артикул: 314132
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStarwind
Тип товараПылесосы
Основной цветчерный
Дополнительный цветбирюзовый
Тип уборкисухая
Тип пылесборникамешок
Емкость пылесборника2.5 л
Потребляемая мощность, Вт1600
Мощность всасывания, Вт300
Труба всасываниясоставная
Уровень шума, дБ83
Комплектациянасадки: узкая, для пола
Длина сетевого шнура4.5 м
Вес, кг4,2
Индикатор заполнения пылесборника. Защита от перегрева: пылесос отключается, чтобы избежать повреждений. Автоматическая смотка шнура.


Теги товара: для сухой уборки


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Самовывоз невозможен
Пылесос Starwind SCB1112 черный/голубой - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2930 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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