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Пылесос Tefal TW2922EA бирюзовый/черный

Артикул: 314022
  • Пылесос Tefal TW2922EA бирюзовый/черный - фото 1
  • Пылесос Tefal TW2922EA бирюзовый/черный - фото 2
  • Пылесос Tefal TW2922EA бирюзовый/черный - фото 3
  • Пылесос Tefal TW2922EA бирюзовый/черный - фото 4
  • Пылесос Tefal TW2922EA бирюзовый/черный - фото 5
Пылесос Tefal TW2922EA бирюзовый/черный - фото 1
Пылесос Tefal TW2922EA бирюзовый/черный - фото 2
Пылесос Tefal TW2922EA бирюзовый/черный - фото 3
Пылесос Tefal TW2922EA бирюзовый/черный - фото 4
Пылесос Tefal TW2922EA бирюзовый/черный - фото 5
12 200 руб. 
15 032 руб. 
Купить
+ 141 КэтКоинов
Артикул: 314022
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендTefal
Тип товараПылесосы
Основной цветбирюзовый
Дополнительный цветсеребристый
Тип уборкисухая
Тип пылесборникаконтейнер
Емкость пылесборника1,5 л
Потребляемая мощность, Вт750
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ77
Комплектациящетка пол-ковер, щелевая насадка, насадка для мебели
Длина сетевого шнура5 м
Прочееавтоматическое сматывание шнура
Вес, кг7,3
Пылесос SWIFT POWER CYCLONIC идеально подходит для ежедневной уборки благодаря высокой мощности и компактному корпусу. Усовершенствованная циклонная технология в сочетании с высокоэффективной насадкой обеспечивают отличное качество сбора пыли и максимальную фильтрацию воздуха. А благодаря небольшим размерам и эргономичному дизайну пылесос удобно хранить и использовать.


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Самовывоз невозможен
Пылесос Tefal TW2922EA бирюзовый/черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 12200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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