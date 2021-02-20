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Лампа LED Clearlight Flex H1 3000 lm (2 шт) 6000K

Артикул: 314016
  • Лампа LED Clearlight Flex H1 3000 lm (2 шт) 6000K - фото 1
  • Лампа LED Clearlight Flex H1 3000 lm (2 шт) 6000K - фото 2
Лампа LED Clearlight Flex H1 3000 lm (2 шт) 6000K - фото 1
Лампа LED Clearlight Flex H1 3000 lm (2 шт) 6000K - фото 2
2 595 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314016
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендClearlight
Тип товараЛампа
Мощность, Вт30
ЦокольH1
Лучше освещает за счет большей величины светового потока. Незначительное энергопотребление (20–30 Вт) снижает нагрузку на генератор и аккумулятор. Длительный срок службы (до 30 тысяч часов) позволяет реже задумываться о замене. Мгновенное включение и выключение обеспечивает удобство использования


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Самовывоз невозможен
Лампа LED Clearlight Flex H1 3000 lm (2 шт) 6000K – стоимость товара 2595 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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