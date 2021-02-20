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Ошейник Sitabella 3125-18 золотистый,кожа

Артикул: 313903
Ошейник Sitabella 3125-18 золотистый,кожа
870 руб. 
1 000 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313903
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендSitabella
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 40 см
Материалкожа
СтранаРоссия
Типошейник
Цветзолото/черный
Ошейник из натуральной кожи с голографической декоративной отделкой от Sitabella украсит любую ролевую игру и сделает её более яркой и чувственной. Переливаясь различными нежными цветами, ошейник отражает окружающие цвета, гармонируя с нижним бельём или любым ролевым антуражем. Для комфортного использования края изделия обработаны оторочкой, что придаёт им округлую форму. Не нарушает кровообращение. Несмотря на светлые тона изделия, агрессию ему придают пять 12 мм шипов. Ошейник прост в использовании т.к. застегивается и регулируется при помощи кнопок. Вся металлическая фурнитура имеет никелевое покрытие. Общая длина ошейника 40 см, ширина 2 см.


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Самовывоз невозможен
Ошейник Sitabella 3125-18 золотистый,кожа - купить по цене 870 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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