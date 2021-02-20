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Нереалистичный вибратор Nalone Dixie,силиконовый, розовый, 16,7 см

Артикул: 313841
  • Нереалистичный вибратор Nalone Dixie,силиконовый, розовый, 16,7 см - фото 1
  • Нереалистичный вибратор Nalone Dixie,силиконовый, розовый, 16,7 см - фото 2
  • Нереалистичный вибратор Nalone Dixie,силиконовый, розовый, 16,7 см - фото 3
  • Нереалистичный вибратор Nalone Dixie,силиконовый, розовый, 16,7 см - фото 4
Нереалистичный вибратор Nalone Dixie,силиконовый, розовый, 16,7 см - фото 1
Нереалистичный вибратор Nalone Dixie,силиконовый, розовый, 16,7 см - фото 2
Нереалистичный вибратор Nalone Dixie,силиконовый, розовый, 16,7 см - фото 3
Нереалистичный вибратор Nalone Dixie,силиконовый, розовый, 16,7 см - фото 4
3 940 руб. 
5 010 руб. 
Купить
+ 61 КэтКоинов
Артикул: 313841
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендNalone
Тип товараВибраторы
Диаметр2.8 см
Длина16.7 см
Количество режимов20
Комплектациявибратор, USB-кабель, упаковка
Материалсиликон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Вибратор Nalone Dixie – наслаждение в каждой линии. Nalone Dixie – секс-игрушка для пикантных игр и незабываемых оргазмов. Прекрасно подходит для женщин, которые хотят исследовать свое тело и открыть свою G-зону удовольствия. Закрученный рельефный ствол игрушки обеспечивает чувственное проникновение и возбуждающий массаж эрогенных зон. гибкий корпус и увеличенная головка позволяют безошибочно найти и пробудить точку G, а также дарят головокружительную вагинальную стимуляцию. целых 20 режимов интенсивной вибрации открывают весь спектр ощущений и приводят к мощной кульминации. легкое управление одной кнопкой и полная водонепроницаемость делают использование максимально приятным и комфортным. мобильная USB-зарядка в комплекте дает возможность не отказывать себе в ласках даже в командировке. Прибавьте к этому абсолютную бесшумность, высококачественный бархатистый силикон, стильный дизайн, и вы поймете, что Nalone Dixie – это то, что вам нужно. Добавьте в свою сексуальную жизнь больше эмоций вместе с Nalone.


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Нереалистичный вибратор Nalone Dixie,силиконовый, розовый, 16,7 см - этот товар вы можете купить по цене 3940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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