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Главная Товары для взрослых Товары для БДСМ Metal by TOYFA Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр.

Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр.

Артикул: 313685
  • Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 1
  • Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 2
  • Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 3
  • Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 4
  • Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 5
  • Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 6
  • Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 7
  • Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 8
  • Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 9
  • Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 10
Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 1
Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 2
Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 3
Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 4
Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 5
Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 6
Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 7
Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 8
Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 9
Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - фото 10
1 760 руб. 
2 310 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313685
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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БрендMetal by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительновнутреннее сечение наручников 45x55 мм
Материалметалл
СтранаКитай
Типнаручники
Цветсеребро
Металлические наручники в форме восьмерки - строгий девайс для ограничения свободы. Эта модель фиксирует запястья близко друг к другу и закрывается на замок, ключ от которого хранится у Господина или Госпожи. Эта модель есть в двух размерах, подходящих хрупким женским и некрупным мужским рукам.


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Самовывоз невозможен
Наручники в форме восьмерки маленькие, TOYFA Metal,серебр. - данный товар вы можете купить по цене 1760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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